1, 2, 3 soleil : l'Horloge Squid inspirée par la série Netflix Squid Game est disponible dans Horloge AAA Edition Deluxe

C'est incroyable. On ne l'attendait pas et on en n'avait même pas rêvé. Pourtant, il est là. C'est une réalité. L'édition Deluxe de l'Horloge AAA est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch (un cri déchire la nuit.) Pour 1,99€; vous pouvez obtenir le titre original ainsi que son nouveau DLC, l'Horloge Squid, "inspiré" (parait-il) par la série Netflix à succès Squid Game. On n'est pas sûr d'avoir bien compris mais il y a marqué Squid Game et Netflix, donc c'est génial (forcément.) Mieux, si vous êtes friand de nouvelles expériences, vous pouvez aussi acheter deux autres DLC extraordinaires (à 0,99€ chacun) l'Horloge Spin et l'Horloge Cyber. Pour rappel, l'Horloge AAA transforme votre Nintendo Switch en horloge et même en réveil et cache aussi un petit jeu de scoring. C'est une application qui vient, d'une certaine façon, pallier l'absence d'utilitaires sur la console de Nintendo. Notez tout de même qu'en cas d'achat compulsif, la rédaction décline toute responsabilité.

Retrouvez quelques captures d'écran de l'eShop et le trailer de l'Horloge AAA. Pour plus de détails sur ce titre o! combien génial, voir nos news précédentes.