Netflix : une série Zelda était en cours de production avant d'être annulée par Nintendo

S'il y a bien quelque chose que les fans de la licence The Legend of Zelda rêveraient de voir le jour c'est bien une série/film autour de leur univers préféré. Jusqu'à ce jour, toutes les licences majeures du jeu vidéo ont eu leur adaptation en série/film (ex: WoW, Tomb Raider, Sonic, Assassin's Creed, etc.) et d'autres sont sur le point d'en avoir une (Mario, Resident Evil, Monster Hunter, etc.). Cette pratique devenu de plus en plus populaire et récurrente de nos jours et pas toujours vu d'un bon oeil par les internautes, certaines adaptations ont réussi leur passage en film. Il n'y a qu'à observer la récente série The Witcher sur Netflix basée sur le roman et le jeu du studio CD Projekt RED explosant tous les records.

Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est qu'il semblerait qu'une série live-action The Legend of Zelda était en cours de production chez Netflix. Cette information nous provient du comédien et animateur Adam Conover qui a récemment participé à un podcast du Serf Times pour parler d'un reportage sur Netflix qu'il va bientôt publier. Après quelques échanges, la discussion s'est transformé du tout au tout et Adam Conover s'est exprimé sur la rumeur d'une adaptation en live-action de The Legend of Zelda sur laquelle Nintendo et Netflix étaient censés travailler il y a des années. Au cours de la discussion, Conover révèle que le projet était bien réel, car il avait des liens avec un autre projet de Nintendo à l'époque. Ce projet a fini par être annulé, tout comme l'accord entre Netflix et Nintendo réduisant aussi à néant le live-action Zelda.

Mais alors pourquoi un tel revirement de situation ? Est-ce que c'est à cause des rumeurs de l'époque que Nintendo a annulé le projet ? Est-ce que Nintendo avait d'autres plans en cours ? Est-ce qu'il y a eu des tensions entre Big N et Netflix ? Bref, nous le saurons peut-être jamais.

Ce qui est sûr c'est qu'avec le franc succès de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec ses plus de 20 millions de ventes, il n'est pas improbable que Nintendo remette sur le tapis ce projet. Et vous, aimeriez-vous voir apparaître un jour une série basée sur la licence Zelda ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Bonus : Voilà à quoi pourrait ressembler une série Zelda ci-dessous.