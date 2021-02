SONIC Prime la nouvelle série animée officiellement dévoilée par Netflix

Après plusieurs séries animées plus ou moins réussies, Sonic va tenter une nouvelle fois sa chance avec une nouvelle série d'animation en 3D : Sonic Prime. Dévoilée par erreur en décembre de l'année dernière, la série vient d'être officialisée sur Netflix">Twitter. La série, actuellement en production sera visible en 2022 non pas sur Amazon Prime comme son nom pourrait le laisser penser mais sur Netflix. A par ça, pas grand chose si ce n'est que le collectif Man of Action à qui l'on doit Ben 10 devrait s'occuper des scénarios tandis qu'à la production on retrouvera WildBrain Studios, un studio basé à Vancouver spécialisé dans les programmes pour la jeunesseen version animée mais aussi en version filmée comme les fameux Teletubbies. SONIC est dans tous les cas assurément une belle prise pour Netflix qui continue d'étoffer son catalogue avec de grands noms issus des jeux vidéo.

En attendant les premiers visuels, un premier logo de SONIC PRlME a été partagé et vous pouvez le retrouvez sur cette page. A noter que cette annonce intervient alors que l'on a appris ce week-end que Roger Craig Smith qui double Sonic depuis plus de 10 ans aux Etats-Unis dans les jeux vidéo mais aussi dans les animés (notamment Sonic BOOM) passait la main ou plutôt la voix à un autre acteur. Une façon sans doute de tourner la page en proposant quelque chose de nouveau ou, peut-être d'être plus en phase avec le film SONIC qui a cartonné l'année dernière au cinéma (et qui est l'un des derniers blockbusters a être sortis en salles...)