Netflix annonce une nouvelle série animée 3D basée sur Sonic

Décidément Netflix aime la culture Geek et plus spécialement les jeux vidéo puisqu'on apprend que parallèlement à la suite du film qui a cartonné cette année au cinéma (juste avant qu'ils ne ferment dans le monde entier...) le service de vidéo par abonnement préparerait une série animée 3D sur le célèbre hérisson bleu de SEGA. Pour le moment peu de détails si ce n'est que SEGA sera impliqué tout comme "Man of Action", un collectif de quatre scénaristes connu pour avoir notamment créé la série BEN 10. La série serait prévue pour une diffusion en 2022 . Un premier logo vient d'être partagé sur Netflix/">Twitter même si leNetflix/status/1337079639508967425"> tweet a apparemment été supprimé... On espère en apprendre plus très prochainement. En attendant retrouvez ce logo sur cette page et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire