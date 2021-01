Nintendo 3DS : bientôt près de la moitié des jeux DSIWare retirés de l'eShop ?

La Nintendo 3DS est une console extraordinaire qui dispose d'un catalogue conséquent d'exclusivités et de jeux incluant notamment des titres consoles Virtuelles et plus de 400 titres DSIWare... Seulement, une grande partie de ces titres sont uniquement téléchargeables et disponibles à la vente sur l'eShop de la console et forcément on se dit que tôt ou tard, une grande partie de ces titres pourraient disparaître sans même parler de la fermeture de l'eShop. Si pour le moment tout ceci n'est pas, officiellement, à l'ordre du jour, un joueur américain a remarqé qu'une grosse partie des titres DSIWare (250 selon GameXplain) n'était plus disponible à la vente sur l'eShop US de la console. A priori cela concernerait tous les titres sortis avant le moi de mai 2011.

Un retrait massif et inexpliqué pour le moment qui, après vérification, ne concerne cependant pas l'eShop européen. Alors s'agit-il d'une erreur ? Ou l'eShop européen va-t-il suivre et supprimer ces titres ? On suivra cela de près. En attendant, vous pouvez toujours faire un tour sur l'eShop de la console et, en Europe tout du moins, faire vos emplettes... Il y a de véritables petites perles que vous ne pourrez peut-être plus télécharger d'ici peu...

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.