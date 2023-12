La réceptionniste Pokémon : l'adorable nouvelle série Pokémon disponible en exclusivité sur Netflix - Aperçu

Alors que la nouvelle série animée Pokémon : les Horizons est actuellement en cours de diffusion en France sur Canal J avant une diffusion sur Gulli, les abonnés Netflix peuvent visionner une adorable nouvelle série Pokémon, totalement différente. Nommée La réceptionniste Pokémon (Pokémon Concierge en anglais), la série raconte les mésaventures d'Haru, une jeune fille au moment ou elle débarque sur une "île fantastique" pour devenir la réceptionniste de l'Hôtel Pokémon qui s'y trouve et qui chaque jour accueille de nouveaux Pokémon ayant très souvent des problèmes à résoudre...

Très simple, la série se distingue surtout par son style adorable façon "image par image" rappelant L'Etrange Noël de M. Jack et James et la Pêche Géante. La série est composée pour le moment de quatre épisodes dont vous pouvez retrouver les titres et quelques images ci-dessous. Notez que d'autres séries Pokémon "parallèles" sont sorties ces derniers temps sur le net, notamment Pokémon : À l’ascension des cimes et Pokémon : les Vents de Paldea.

La réceptionniste Pokémon - Liste épisodes :

Je m'appelle Haru, enchantée (19 min) Beau travail Pyskokwak (16min) Je donnerai tout pour évoluer un peu (14 min) Bienvenue à l'Hôtel Pokémon ! (20 min)

Pour rappel, vous pouvez retrouver sur Nintendo Switch, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet depuis le 18 novembre 2022. . Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

