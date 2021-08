Monster Hunter: Legends of the Guild : l'animé est désormais disponible en exclusivité sur Netflix

Netflix continue son opération récupération des grandes licences des jeux vidéo avec plus ou moins de bonheur. Après, entre autre, une série Resident Evil décevante, c'est au tour de Monster Hunter de débarquer sur la plateforme de streaming vidéo par abonnement. Nommé, Monster Hunter: Legends of the Guild , le film en 3D CGI est en effet désormais disponible sur NETFLIX depuis hier. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez son trailer ci-dessous;

A première vous, le film ne semble pas particulièrement briller par ses images de synthèse mais il semble malgré tout bénéficier d'un traitement à priori assez fidèle à la licence contrairement au dernier film de Paul W. S. Anderson, tout simplement... "monstrueux".

Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à d'ailleurs à nous faire un petit retour dans les commentaire.