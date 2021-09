Pokémon, le film : Les secrets de la jungle débarque sur Netflix et dans Pokémon GO

Pour tous les fans des Pokémon, c'est un événement : le 8 octobre prochain , Netflix proposera en exclusivité mondiale : Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Pour l'occasion, le Pokémon "vilain singe" Zarude débarque dans Pokémon GO. Pour rencontrer ce Pokémon Fabuleux de type Ténèbres et Plante disponible pour la première fois dans Pokémon GO , il faudra terminer l'Etude spéciale à durée limitée que vous pourrez entreprendre du 1er au 10 octobre . L'occasion de retrouvez pas mal de Pokémon présents dans le film mais aussi de revoir Jesse et James. Pour plus de détail, retrouvez la présentation de l'événement ci-dessous avec en prime la bande annonce du film.

Pour rappel, Pokémon GO est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play (cliquez-là), sur l'APP Store (cliquez-ici) et sur Galaxy Store (cliquez-là.) Plus d'infos avec nos news précédentes.