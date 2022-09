ONIMUSHA de Capcom : premières images de la série animée réalisée par Takashi Miike pour Netflix

Netflix vient d'annoncer l'adaptation d'ONIMUSHA, la licence de Capcom en série animée. La série est produite par Sublimation Inc, le studio qui a déjà adapté Dragon's Dogma en animé pour Netflix en 2020 . Si cette dernière série n'a pas franchement soulevé l'enthousiasme des foules, l'animé ONIMUSHA part malgré tout avec un atour de poids puisqu'il sera réalisé par Takashi Miike à qui l'on doit notamment les films 13 Assassins, Audition ou encore Ichi the Killer.

Peu de détails pour le moment, si ce n'est que l'animé mélangera personnages en "3DCG et décors dessinés à la main. En outre, le héros de la série, Miyamoto Musashi, ressuscitera l'acteur légendaire Toshihiro Mifune, l'acteur fétiche d'Akira Kurosawa (Les Sept Samouraïs, Rashōmon ou encore Le Château de l'araignée.) En attendant d'autres informations, retrouvez les premières images de la série ONIMUSHA ci-dessous.

Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.

It's your first look at ONIMUSHA, an anime based on CAPCOM's legendary game. Created by Takashi Miike and Shinya Sugai from Sublimation, with Musashi Miyamoto modeled after Toshiro Mifune #TUDUM#TUDUMjapan#ONIMUSHA#鬼武者 pic.twitter.com/oeX6FO2hWS