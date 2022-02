The Cuphead Show : la première saison de la série animée tirée du jeu Cuphead est disponible sur Netflix - Tout simplement délirant et enchanteur

Fan de Cuphead, le fameux "run and gun" du studio indépendant MDHR ressemblant à un vieux cartoon des années 20/30, réjouissez-vous : la boucle est bouclée. Le jeu est désormais une série animée disponible depuis aujourd'hui en exclusivité sur Netflix. Au programme de la première saison, 12 épisodes (intégralement en français- générique compris) de 10 minutes reprenant les personnages phares du jeu et surtout leurs graphismes inspirées par les premiers Disney et les cartoon des frères Fleischer. Une série très réussie, pour petits et grands enfants, déjantée et visuellement magnifique. On vous la conseille. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, Le DLC de Cuphead nommé The Delicious Last Course est attendu le 30 juin sur Nintendo Switch

,