The Cuphead Show, l'anime officiel, débarque sur Netflix

Après avoir brillamment adapté Castlevania dans sa série anime du même nom, Netflix revient à la charge avec un anime Cuphead aussi splendide que le jeu original. Prévu pour être diffusé sur la plateforme le 18 février prochain , The Cuphead Show rend hommage à la direction artistique du jeu tout en sublimant sa narration en ajoutant une personnalité propre aux héros du jeu, Cuphead et son frère Mugman. La toute première bande-annonce est déjà disponible et nous met l'eau à la bouche. Il ne nous reste plus qu'à espérer que cet anime soit aussi réussi que ne le fut Cuphead.

Cuphead est toujours disponible depuis le 18 avril 2019 sur Nintendo Switch au prix de 19,99 euros.