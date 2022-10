Cuphead - La date de sortie de l'édition physique enfin calée sur Nintendo Switch

La version physique du jeu Cuphead se fait autant désirer que la saison 3 de l'animé. Et pourtant l'attente semble enfin terminée. Nous apprenons ce jour que les versions physiques de Cuphead seront distribuées en France par Microids et son label MDF suite à un partenariat entre iam8bit et Skybound Games. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir une toute nouvelle vidéo dévoilant le contenu de cette version physique, et surtout, la date de sortie, désormais calée au 6 décembre 2022 .

Venez tous assister à un spectacle interactif pour tous les âges ! Nous vous présentons… le Wondergame Cuphead !

Ce jeu d’action classique de type « run and gun », incarnez Cuphead ou Mugman (en solo ou en mode coopératif local) et explorez des mondes étranges, mettez la main sur des armes inédites, apprenez des techniques spéciales redoutables et découvrez des secrets cachés pour essayer de rembourser votre dette au Diable en personne ! Il n’y a vraiment aucune autre expérience comme ce phénomène mondial du développeur Studio MDHR. Inspirés des cartoons américains des années 30, la bande-son et les graphismes ont été créés en respectant scrupuleusement les techniques de l’époque : animation traditionnelle dessinée à la main sur celluloïds, arrière-plans en aquarelle, compositions jazz originales. Mais ce n’est pas tout !

Cette édition inclut l’extension DLC incroyablement populaire « The Delicious Last Course », offrant aux joueurs une foule de boss supplémentaires, des armes et des charmes merveilleux, ainsi qu’un tout nouveau personnage jouable, Mme Chalice. Ajoutez à cela une carte de membre Cuphead, une jaquette réversible et 6 cartes à collectionner Cuphead Funnies créés avec amour par les artistes du Studio MDHR, et vous obtenez tout simplement l’expérience Cuphead la plus complète qui soit, parfaite pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus !

Un best-seller multi-platine avec plus de 12 millions d’unités vendues à ce jour. Disponible en retail pour la première fois dans une édition complète comprenant le très populaire DLC. Le programme d’animation familial à succès « The Cuphead Show » est désormais diffusé sur Netflix.