The Delicious Last Course : le DLC de Cuphead disponible - Tous les détails

Fans de Cuphead, réjouissez-vous, la sensation indies créée par le studio MDHR reçoit ce jour un DLC ajoutant une nouvelle île, de nouveaux niveaux et aussi un nouveau personnage Mme Calice, jouable d'abord dans le DLC et ensuite une fois débloquée, partout. Le DLC coûte 7,99€ et vous prendra près de 1,5 Go d'espace dans la mémoire ou la carte Micro-SD de votre console. Retrouvez la présentation de ce DLC, nommé CUPHEAD: The Delicious Last Course, ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran de la fiche eShop du jeu + DLC. En prime, retrouvez le nouveau générique que nous avions déjà pu apprécier en live CUPHEAD: The Delicious Last Course">lors des derniers Game Awards (souvenez-vous.)

Pour rappel, Cuphead est disponible sur Nintendo Switch depuis le 18 avril 2019 au prix de 19,99€ . Un pack réunissant le jeu et les DLC CUPHEAD: The Delicious Last Course est disponible depuis le 30 juin sur l'eShop au prix de 26,99€