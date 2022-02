Cuphead – The Delicious Last Course vous donne rendez-vous pour en découdre

Après la série anime Netflix, le DLC. Cuphead - The Delicious Last Course vous donne rendez-vous sur Nintendo Switch dès le 30 juin prochain afin de mettre un terme aux aventures de Cuphead et de Mugman qui cette fois-ci seront épaulés par Ms. Chalice afin de vaincre pléthore de boss retors. Venez à bout de la toute nouvelle île Aquarelle et de ses méchants afin de vaincre une nouvelle fois le diable à son propre jeu. Le nouveau personnage jouable, Ms. Chalice redoublera d'agilité afin de vous permettre d'éviter les mortelles attaques ennemies et devrait ainsi ajouter une toute nouvelle couche au gameplay du jeu.

Une nouvelle rasade de Cuphead vous attend dans le DLC payant Cuphead – The Delicious Last Course ! Cette fois, Cuphead et Mugman sont rejoints par Ms. Chalice, capable de faire des roulades et des doubles sauts, pour une aventure inédite sur une nouvelle île Aquarelle où de nouveaux ennemis aux personnalités et aux attaques encore plus déjantées vous attendent. Cuphead – The Delicious Last Course arrivera le 30 juin sur Nintendo Switch.