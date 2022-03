Le Cuphead Show reviendra sur Netflix pour une deuxième saison

Vraie réussite, l'adaptation animée du jeu Cuphead sortie sur Netflix et sobrement intitulée The Cuphead Show reviendra pour une seconde saison. Diffusée depuis le 18 février dernier , The Cuphead Show était composée de 12 épisodes intégralement doublés en français. Si pour l'instant aucune date ni fenêtre de sortie n'a été donnée par Netflix concernant la production et la diffusion de cette seconde saison, il faut rappeler que la première est toujours disponible sur la plateforme, celle-ci peut d'ailleurs être qualifiée de "vraie réussite" (voir notre article dédié ici).

Cuphead est toujours disponible depuis le 18 avril 2019 sur Nintendo Switch au prix de 19,99 euros, son DLC nommé The Delicious Last Course est attendu le 30 juin prochain .