Cuphead : le DLC "The Delicious Last Course" enchante les Game Awards 2021 - Trailer + date de sortie

Cuphead est, à la base un "petit" titre développé par le studio MDHR est conçu comme une déclaration d'amour aux premiers animés comme les Merrie Melodies et les cartoons de Dave et Max Fleischer . A l'arrivée, le jeu est une réussite aussi bien sur la forme que dans le fond. Enorme succès, décliné désormais en bande dessinées, livres ou encore série animée, Cuphead nous rappelle, à l'occasion de The Game Awards 2021, qu'il reste avant tout un jeu. En effet, la cérémonie de remise de prix a été l'occasion de découvrir le premier trailer du DLC "The Delicious Last Course" conçu comme une suite mais aussi une conclusion au titre. Un trailer très soigné comme d'habitude, introduit qui plus est par une petite séquence "en chantée" que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Initialement attendu cette année, notez que le DLC "The Delicious Last Course" de Cuphead ne sortira finalement que le 30 juin 2022 .

Pour rappel, Cuphead est disponible sur Nintendo Switch depuis le 18 avril 2019 au prix de 19,99€