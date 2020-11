Cuphead : The Delicious Last Course repoussé à 2021

Associer les mots Cuphead et report dans une même phrase est presque devenu chose banale depuis le début de l'aventure signée Studio MDHRI. Alors que les fans de la licence attendent depuis 2019 la sortie du DLC The Delicious Last Course, les développeurs avaient reporté une première fois le jeu à courant 2020, puis tiré la sonnette d'alarme cet été en annonçant avoir surement annoncé le jeu trop tôt.

À l'approche de la fin de l'année, c'est donc sans grande surprise que le studio vient de dévoiler un communiqué, annonçant le report à quelque part courant 2021 .

Si The Delicious Last Course est la suite de la grande aventure de Cuphead et Mugman, il est aussi la conclusion de l'histoire qui a commencé ce jour fatidique au casino The Devil's. À la manière du Studio MDHR, nous ne nous contentons pas que ce dernier chapitre soit moins que notre meilleur travail. Tout au long du développement, nous nous sommes mis au défi de mettre tout ce que nous avons appris en fabriquant Cuphead dans la qualité de l'animation, du design et de la musique de The Delicious Last Course. Le respect de cette norme a été extrêmement difficile pour nous dans le contexte de la pandémie mondiale qui a touché tant de nos collègues développeurs. Plutôt que de faire des compromis sur notre vision en réponse à la COVID-19, nous avons pris la décision difficile de repousser la sortie de The Delicious Last Course jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il ravira la communauté de Cuphead comme nous pensons qu'il devrait le faire. Nous savons que beaucoup d'entre vous attendent de retourner sur les îles Inkwell, et notre objectif est de faire de ce voyage l'année prochaine un voyage vraiment magique.

En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez jouer au titre original paru sur Nintendo Switch depuis le 18 avril 2019 au prix de 19,99€