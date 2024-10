MOUSE: P.I. For Hire (SOURIS: Investigations) : le FPS inspiré des vieux cartoons annoncé aussi sur Nintendo Switch

Annoncé l'année dernière, MOUSE: PI for Hire (SOURIS: Investigations en français) a fait une petite apparition hier dans le Xbox Partner Direct dédié (comme son nom l'indique) aux jeux tiers prévus sur Xbox.

Dans le foulée, un nouveau trailer du jeu pour PC et consoles a été publié sur la page Youtube officielle du jeu , révélant au passage que le titre sortira en 2025 sur PC, Xbox X|S, PS4, PS5 et... Nintendo Switch !

Réalisé à la façon d'un vieux cartoon des années 30 (comme un certain Cuphead), MOUSE: PI for Hire est un FPS qui nous plonge dans un véritable polar animé en noir et blanc impliquant "meurtres, corruption et ennemis improbables" ! Que dire sinon qu'on est déjà fan !

En attendant d'autres détails, retrouvez sur cette page, le dernier trailer et une présentation du jeu.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

SOURIS: Investigations est un jeu de tir à la première personne digne d'un polar qui s'inspire des cartoons américains des années 1930. Le style visuel monochromatique de l'animation « rubber hose » dessinée à la main et la bande-son jazz rétro sont créés avec les mêmes procédés qu'à l'époque. Incarnez le détective Jack Pepper et découvrez une ville corrompue remplie d'escrocs où le danger ne fait que commencer. Explorez cette ville inspirée des films noirs peuplée de gangs lourdement armés, de mafieux et de personnages louches afin de percer les secrets enfouis à Sourisville.

RÉSOLVEZ LE MYSTÈRE

Découvrez le détective privé Jack Pepper, un ancien héros de guerre à présent enquêteur dans un monde où le danger rôde jusque dans le plus petit des trous de souris. Son aventure débute avec le parfait cliché de la demoiselle en détresse, mais alors que le détective Pepper commence à explorer les bas-fonds de Sourisville, sa quête de justice se transforme rapidement en une intrigue complexe impliquant meurtres, corruption et les ennemis les plus improbables.

DES BONUS POUR TOUS LES STYLES DE JEU

Découvrez et combinez des améliorations puissantes avec des armes de BD afin d’assommer, trancher, écraser et faire exploser les ennemis avec créativité et violence, alors que Pepper se déplace dans des cartes non linéaires en essayant de contrecarrer la prise de contrôle par des politiciens corrompus. Améliorez vos coups avec une conserve d'épinards Spike-D, effectuez de plus grandes traversées aériennes avec un hélicoptère, ou attachez votre queue de souris à un grappin pour escalader rapidement les plateformes, et bien plus encore !

VERROUILLEZ, VISEZ ET RAMASSEZ

Du crépitement des mitraillettes aux explosions, chaque outil de l'arsenal de Pepper est conçu pour allier polar et chaos cartoonesque dans un ensemble d'armes classiques avec un twist créatif à utiliser dans des combats épiques et des affrontements de boss au trépas comique. Rencontrez un ensemble de gros méchants malicieux et dérangés dans la sombre quête de Pepper, à travers les rues obscures de la ville. Des armes fun et une barre de santé unique, combinées à des ennemis tout droit sortis d'un dessin animé, en plus d'une tournure plus légère du genre traditionnel du FPS.

UNE VILLE DANGEREUSE

Explorez un environnement citadin complexe, des rues sombres de Sourisville au studio de cinéma de films noirs en passant par les casinos, jusqu'au port de plaisance, aux quartiers des docks, aux égouts souterrains et aux marais. Méfiez-vous de ce qui se cache sous la surface ! Récupérez des objets et des indices, jouez à des mini-jeux et combattez dans les quartiers et les rues de la ville.