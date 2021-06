The Cuphead Show se dévoile avec un premier extrait de la série animée de Netflix

Cuphead, le jeu culte du studio MDHR ,véritable déclaration d'amour aux pionniers de l'animation comme les Merrie Melodies, les premiers Walt Disney ou encore les cartoons de Dave et Max Fleischer avec Betty Boop, Popeye ou encore Koko le Clown s'apprête à devenir un vrai cartoon grâce à) Netflix qui continue de s'approprier le patrimoine des jeux vidéo. Nommée The CupHead Show, la série qui devrait bientôt être disponible ne s'était jusqu'à présent illustrée qu'avec une première affiche promotionnelle (voir ici). et quelques images fixes (voir là)

C'est donc avec plaisir que l'on découvre une première courte vidéo du show dans laquelle on retrouve le bras droit du diable, le King Dice, personnage inspiré par Cab Calloway et interprété dans le cartoon par Wayne Brady. En attendant d'autres détails, retrouvez ce court aperçu du show de Cuphead ci-dessous.