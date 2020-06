The Cuphead Show : premières images de la série animée de Netflix

La boucle s'apprête a être bouclée. Alors que les développeurs de studio MDHR se sont inspirés des vieux cartoons pour créer leur cultissime Cuphead, le jeu (disponible sur Nintendo Switch) s'apprête a devenir un vrai cartoon diffusée sur Netflix : The Cuphead Show ! Jusqu'à présent néanmoins nous n'avions vu qu'une première affiche promotionnelle (voir ici). Mais voilà que la série animée refait enfin parler d'elle.

En attendant de découvrir les premiers épisodes très prochainement, Netflix vient en effet de publier une courte vidéo dévoilant les coulisses de la préparation de la série avec des croquis, quelques mots des producteurs mais aussi des doubleurs attitrés des personnages phares et surtout les premières séquences animées. L'occasion de constater que l'esprit de la licence semble respecté dans le plus pur style des productions des frères Fleischer des années 20. Mais comme toujours, c'est à vous de voir.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973