Tout l'Art de CUPHEAD : l'artbook aux 3000 visuels inédits débarque en France en édition collector chez Pix'n Love

Nous étions déjà au taquet après avoir découvert la version US de The Art of CUPHEAD (voir ici.) Mais depuis que nous avons vu la version française du même livre éditée par Pix'n Love, nous ne tenons plus en place ! Pour rappel, ce livre d'anthologie, nommé en France Tout l'art de CUPHEAD, nous invite à plonger dans les coulisses de Cuphead, le jeu déjà culte du studio MDHR avec près de 3000 visuels inédits ! Disponible en édition "classique" qui promet, forcément, déjà beaucoup, Tout l'art de CUPHEAD se pare surtout d'une Edition Collector classieuse tirée à 666 exemplaires, tous numérotés et accompagnés de leur certificat d'authenticité. L'édition inclut le livre Tout l'art de CUPHEAD présenté dans un très beau coffret cartonné avec un portfolio et deux celluloïds inédits à l’effigie de la nouvelle héroïne Ms Chalice ! Retrouvez ci-dessous tous les détails de cette édition exceptionnelle, indispensable pour tous les fans du jeu.

Si vous voulez faire partie des 666 heureux (et élus), l'édition collector de Tout l'art de CUPHEAD est proposée dès à présent en précommande à 69,90 euros. .. sur le site de Pix'n Love.

Tout l'art de CUPHEAD sera disponible à partir du 20 mars 2020 . En attendant, retrouvez quelques visuels prometteurs sur cette page.

Tout l'art de Cuphead - Edition Collector

Plongez dans les coulisses de Cuphead à travers ce luxueux artbook comprenant plus de 3000 documents exclusifs !

COFFRET COLLECTOR NUMEROTE

Cette édition limitée et numérotée à 666 ex. comprend :

Un coffret cartonné exclusif avec pelliculage soft touch et dorure à chaud.

Un certificat d’authenticité numéroté à 666 ex.

2 celluloïds exclusifs.

Un portfolio cartonné.

L'ouvrage Tout l’Art de Cuphead.

Avec plusieurs millions de copies écoulées et de nombreux prix glanés à travers le monde, Cuphead est l’une des productions les plus emblématiques de la scène jeu vidéo indépendante de cette dernière décennie, et propulse instantanément le studio MDHR au sommet de sa consécration.

Véritable hommage aux dessins animés des années 1930, ce titre d’action aux confluents du shoot et du run and gun, brille par sa direction artistique atypique et sa réalisation magistrale ! Une performance technique et esthétique rendue possible par l’acharnement et l’indéfectible passion des frères Moldenhauer, qui donnent naissance à une œuvre sans nul autre pareil.

Pour la première fois, les deux créateurs lèvent le voile sur les coulisses de la création de Cuphead, à travers un ouvrage exclusif. Dessins, croquis de conception, storyboards, photos internes, maquettes et autres artworks éclatent au grand jour pour mieux comprendre la genèse de cette production singulière façonnée à la main, selon les techniques de l’animation traditionnelle.

Chad et Jared Moldenhauer vous invitent à plonger au cœur de cette passionnante aventure au fil de leurs commentaires et d’une iconographie comptant plus de 3000 visuels inédits !