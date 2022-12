Cuphead - La version physique du jeu incluant le DLC The Delicious Last Course est disponible sur Nintendo Switch

C'est un des jeux indé les plus durs mais aussi des plus appréciés de ces dernières années, et il revient aujourd'hui en version physique grâce à Microids. Nous parlons bien entendu de Cuphead. Pour rappel, cette édition physique reprend le jeu de base imaginé par le Studio MDHR, ainsi que le DLC The Delicious Last Course et quelques petits goodies :

6 cartes à collectionner Cuphead Funnies

Une carte de membre du club Cuphead

Un visuel exclusif du Studio MDHR.

Pour faire l'acquisition de cette version physique parue sur Nintendo Switch et supports concurrents, il vous suffit de vous rendre dès à présent dans la boutique de votre choix.