Cuphead obtient une sortie physique sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Cuphead est un petit chef d'œuvre du jeu vidéo qui s'est imposé au delà du petit cercle des gamers avec ses personnages animés irrésistibles qui sont d'ailleurs désormais de vrais personnages de cartoon ! Pour ses 5 ans, Studio MDHR a réservé une petite surprise aux fans : une édition physique ! Le jeu va donc avoir droit à une sortie boite très prochainement sur PS4, Xbox ONE et Nintendo Switch. La boîte inclura le jeu original mais aussi son DLC, CUPHEAD: The Delicious Last Course. On vous en reparle très vite.

À l'occasion du 5e anniversaire de Cuphead, nous sommes ravis de dire : le jeu arrive bientôt dans les magasins de détail du monde entier ! Il sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch... y compris The Delicious Last Course ! Inscrivez-vous dès maintenant ICI pour être le premier à en savoir plus