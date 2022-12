Nintendo, Kirby, Sonic, Pokémon, Splatoon, Cuphead... Les jeux vidéo vous souhaitent un Joyeux Noël 2022 en images

C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc... Vous connaissez la chanson. Nous sommes le jour de Noël et pour beaucoup cela signifie fêtes, cadeaux, chocolats, rires, partage et petites étoiles dans les yeux. Bon, cela peut aussi signifier cauchemar, meurtre, cris, horreur- ils l'ont dit dans SNAPPED : Vacances Mortelles (Joyeux Noël à tous). Mais pas de panique, logiquement, c'est un jour festif en rouge, vert et or ou tout le monde est gentil et retombe en enfance. C'est la trêve des confiseurs et comme chaque année, les grands noms du jeu vidéo en profitent pour publier leurs vœux et dévoiler différentes illustrations exclusives. On vous a préparé un petit florilège de tweets à retrouver ci-dessous. Evidemment, toute la rédaction de Nintendo-Master en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes (sans crime ni cauchemar).

???? No time for guessin', watch this light show instead! ???? pic.twitter.com/VuT38P0imM — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 24, 2022

It's that time of the year again for another lovely illustration made by our designer. Merry Christmas, everyone!



- Suzuki, #Sunbreak Director pic.twitter.com/024Rp72mBf — Monster Hunter (@monsterhunter) December 21, 2022

Question gâteaux, Kirby et ses amis ont tout ce qu'il faut pour passer de bonnes fêtes ! ???? pic.twitter.com/kSHRbxOYIg — Nintendo France (@NintendoFrance) December 23, 2022

Bonnes fêtes, Dresseurs et Dresseuses ! ✨????✨ pic.twitter.com/ob8IWMu5bi — Pokémon France (@PokemonFR) December 24, 2022

Happy holidays from Santabobo...and everyone here at WayForward! pic.twitter.com/WOg3lNziks — WayForward (@WayForward) December 24, 2022

Happy Holidays to all ???? pic.twitter.com/8Lrh2xdxsB — Capcom Europe (@CapcomEurope) December 25, 2022

Joyeux jour des cadeaux, tout le monde ! Comme chaque année, Rodolphe le renne est là, et il a besoin d'aide pour distribuer les cadeaux. Il sera parmi nous toute la journée, alors il n'est pas trop tard pour lui donner un coup de main. Et passez-lui le bonjour de ma part ! pic.twitter.com/w5ofZjxuu3 — Marie FR (@AC_Marie_FR) December 24, 2022

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année ???????? pic.twitter.com/PPPVWdGqpA — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) December 24, 2022

Happy Holidays to all the World Warriors out there!



A little kindness and understanding is often the best gift of all. ???? pic.twitter.com/BzMuKKh37H — Street Fighter (@StreetFighter) December 24, 2022