Les villageois d'Animal Crossing remplacent les spectateurs d'un match de Football américain

Suite à la crise du coronavirus, de nombreux pays ont pris la décision d'imposer le port du masque un peu partout dans l'espace public mais aussi privé, de décréter des confinements et de généraliser les distanciations sociales et les gestes barrières. A cause de cela, les magasins jugés "non essentiels" mais aussi les salles de cinéma et de nombreuses salles de spectacle ont du fermer. Quant aux évènements sportifs, beaucoup ont du être reportés même si d'autres ont réussi à se maintenir. Pour autant, toutes les compétitions sportives qui habituellement se tenaient face à un public ont du fermer leurs gradins et se jouer à guichets fermés. Seulement un match de foot en direct sans supporters, il faut reconnaître que c'est plutôt triste. C'est ainsi que certains ont eu l'idée de rajouter des bruitages de foules en délire mais aussi d'utiliser des stratagèmes pour donner l'impression de vie dans les gradins notamment en utilisant des peluches ou encore des silhouettes en carton avec même parfois les visages, en photo, de vrais supporters ! Alors pour tout dire, à bien y réfléchir, on ne sait pas si ce n'est pas encore plus triste.

Mais l'équipe de Foot US des Lions de Detroit a eu une autre idée en utilisant les silhouettes des villageois d' Animal Crossing : New Horizons en guise de public. Au moins,c ela a le mérite d'être amusant. La séquence a été repérée par l'utilisateur du compte Twitter Dali qui en a fait une courte vidéo à retrouver ci-dessous. A priori, la personne qui s'occupe des relations publiques de l'équipe aiment beaucoup le jeu de Nintendo puisqu'il avait déjà été utilisé pour lancer la saison des Lions avec une vidéo spéciale (voir ci-dessous.) Quoiqu'il en soit, on s'aperçoit une nouvelle qu' Animal Crossing : New Horizons est déjà entré dans l'imaginaire collectif et la culture populaire. Il devrait d'ailleurs être en outre l'un des jeux les plus vendus de 2020 et s'imposer comme LE phénomène de société de l'année.

