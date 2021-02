Animal Crossing : New Horizons s'est désormais écoulé à 31,18 millions d'exemplaires dans le monde en à peine neuf mois

Suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo- voir détails ici confirmant l'incroyable succès mondial de la Nintendo Switch (voir là.) Nintendo a mis à jour les chiffres de vente d'Animal Crossing : New Horizons sorti l'année dernière alors que la France (et une partie du monde) entrait dans un confinement inédit qui depuis ne s'est jamais vraiment arrêté... Rien que sur les trois derniers mois de l'année 2020, le jeu s'est écoulé à près 5,14 millions dans le monde ce qui lui permet au 31 décembre 2020 de totaliser 31,18 millions de copies distribuées en a peine neuf mois de commercialisation ! Un succès incroyable qui ne se dément pas. En effet, après avoir séduit les fans mais aussi de nouveaux joueurs dans les premiers temps, le jeu a entamé avec les fêtes un nouveau cycle en séduisant les familles et les enfants. Autant dire que ses ventes vont encore continuer à grossir alors que le jeu a encore une mise à jour de prévue avant de fêter son premier anniversaire.

Avec de tels résultats, 'Animal Crossing : New Horizons se classe déjà deuxième des meilleures ventes sur Nintendo Switch juste derrière Mario Kart 8 Deluxe (voir ici.)

Source : Nintendo