Les créateurs de Cuphead parlent de son intégration dans Super Smash Bros. Ultimate

Alors qu'il s'apprête à faire son grand retour, le 30 juin prochain sur Nintendo Switch via ses dernières aventures sous la forme d'un DLC CUPHEAD: The Delicious Last Course, les développeurs du jeu Studio MDHR sont revenus sur l'intégration de ce héros si atypique dans Super Smash Bros. Ultimate. Dans un entretien avec le média Américain Nintendo Everything, voici ce qu'ils ont déclaré à propos de cette improbable collaboration :

"La petite histoire est qu'ils nous ont invités. Il n'y a vraiment pas une longue histoire, mais oui, ils avaient tendu la main pour nous inviter à ce partenariat et à cette collaboration. Ce fut une étape importante dans nos carrières. Nous avons aspiré et admiré Nintendo toute notre vie, alors quand cela s'est produit, ce fut un moment où nous nous sommes arrêtés net. Je me souviens du jour où nous étions comme dans la cuisine en train de préparer le dîner et nous nous disions fiévreusement, qui doit faire quoi ? Quand cet e-mail est arrivé, j'étais juste comme, oh mon dieu, c'est incroyable. C'était vraiment comme un moment "wow" pour nous. Cela s'est plus fait sous la forme de conversations de haut niveau, dans lesquelles, vous savez - quand il y a quelqu'un[Sakurai] qui dirige et dirige le peloton, vous ne lui dites pas comment faire ce qu'il fait ! Nous leur avons juste dit, voici tout l'art dont vous pourriez avoir besoin, et vous allez faire votre magie, nous nous en tiendrons à la nôtre."