Super Smash Bros. Ultimate ne sera pas présent à l'EVO 2022, le plus grand tournoi Esport de jeux de combat

L'EVO (Evolution Championship Series) a voulu prévenir en avance et a diffusé sur ses réseaux un message annonçant que Super Smash Bros. Ultimate ne sera malheureusement pas présent du tout lors de son édition 2022. La série avait pourtant su se faire une place de choix durant cet événement depuis 2007 en apparaissant à de nombreuses reprise, plus particulièrement avec son opus Nintendo Gamecube Super Smash Bros. Melee, mais encore Super Smash Bros. for Wii U et enfin évidemment Super Smash Bros. Ultimate, le dernier-né de la saga sur Nintendo Switch.

Si les raisons de cette absence sont due à un refus de la part de Nintendo de laisser sa série apparaître cette année lors de l'événement qui aura lieu le 9 mars à 2 heures du matin chez nous, les raisons de ce refus nous sont inconnues. Pour autant, tout nous laisse à penser, que le récent rachat par Sony de l'événement n'y est pas pour rien. L'entreprise japonaise que l'on associe le plus souvent à la concurrence de Nintendo avait fait l'acquisition du " plus grand et [du] plus ancien tournoi de jeux de combat au monde" en mars 2021 et avait pour l'occasion annoncé ne pas vouloir brider les jeux lors de ce tournoi. Cependant il semble clair que Nintendo ne souhaite pas offrir ses jeux et leur présence lors de tournois "concurrents". Mauvaise nouvelle donc pour les fans de tournois Esport qui n'auront pas leur dose annuelle de Super Smash Bros. Ultimate durant cet événement.

Depuis 2007, nous avons vu des moments historiques de Super Smash Bros. créés lors des événements d'Evo. Nous sommes attristés que Nintendo ait choisi de ne pas poursuivre cet héritage avec nous cette année. À l'avenir, nous espérons célébrer à nouveau la communauté Super Smash Bros. à leurs côtés.

Que pensez-vous de cette mise à l'écart volontaire opérée par Nintendo ? Espérez-vous que Nintendo organise ses propres tournois esport ?