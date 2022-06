Cuphead: The Delicious Last Course - PowerA dévoile sa nouvelle manette sans fil aux couleurs de Ms. Chalice

L'attente des fans touche bientôt à sa fin, après avoir souffert dans le jeu original Cuphead, le DLC CUPHEAD: The Delicious Last Course sortira finalement le 30 juin 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour fêter cette occasion, le constructeur d'accessoires PowerA vient de dévoiler une toute nouvelle manette sans fil à destination de la Nintendo Switch représentant le personnage de Ms. Chalice.

Proposée sur la boutique officielle de PowerA et sur diverses marketplaces, cette manette rejoint donc les manettes estampillées Cuphead et Mugman, les deux héros du jeu principal. Ne reste plus qu'à savoir si les fans de la licences passeront par la case achat pour découvrir jouer au DLC CUPHEAD: The Delicious Last Course avec classe.

Source : Powera