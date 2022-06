Cuphead: The Delicious Last Course se rappelle à notre bon souvenir avec un combat de boss endiablé

Toujours prévu pour le 16 juin prochain , le tant attendu DLC de Cuphead, l'incroyable jeu du Studio MDHR The Delicious Last Course a lui aussi profité du Summer Game Fest de Geoff Keightley pour y faire une courte apparition et rappeler sa date de sortie imminente. Tout en annonçant une nouvelle saison pour son adaptation en Anime pour Netflix, CUPHEAD: The Delicious Last Course​ a sorti l'arsenal lourd en montrant une véritable séquence de gameplay et l'un de ses nombreux combats de boss.

Traversant la toute nouvelle île Aquarelle peuplée de ses nouveaux ennemis, afin de vaincre une nouvelle fois le diable à son propre jeu, le tout nouveau personnage jouable, Ms. Chalice redoublera d'agilité afin de vous permettre d'éviter les mortelles attaques ennemies.