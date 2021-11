CupHead se décline en un irrésistible album de BD rétro

Développé par les canadiens du Studio MDHR, Cuphead est un jeu vidéo indépendant redoutable de type "run and gun" connu pour son extrême difficulté dont la grande force réside dans son style irrésistible qui rend hommage aux premiers cartoon des années 30 réalisés par Disney ou Max Fleischer. Si le jeu est déjà culte, la licence est en train d'exploser avec notamment une série animée en approche sur Netflix. Si, comme nous, vous êtes fan, vous allez sûrement vous jeter sur la bande dessinée officielle Cuphead - Cabrioles et autres curiosités fidèle au style rétro et artisanal du jeu et qui arrive en magasin d'ici peu. Vous pouvez cependant l'acheter dès aujourd'hui sur le site de PIX'N LOVE au prix de 14,99€.

Retrouvez quelques images et la présentation de la bande dessinée Cuphead ci-dessous.

Cuphead - Cabrioles et autres curiosités La bande dessinée officielle ! Retrouvez les personnages bigarrés de l’île Aquarelle dans cette série d’histoires inédites mettant en scène Cuphead, Mugman et leurs amis ! Entre aventures palpitantes et péripéties inattendues, nos deux héros vous proposent plusieurs histoires courtes se déroulant dans le monde cartoonesque du fameux jeu vidéo. Une réinterprétation en bande dessinée fidèle au style rétro et artisanal de Cuphead, le titre qui a découragé certains journalistes dès son didacticiel ! Ne manquez pas la première bande dessinée de Cuphead et Mugman, écrite par Zack Keller et illustrée comme dans les années 1930 par Shawn Dickinson !

Pour en savoir plus sur Cuphead, n'oubliez pas non plus, le livre collector avec près de 3000 visuels inédits.

Source : Editionspixnlove