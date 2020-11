Super Smash Bros. Ultimate x Among Us : un fan intègre le personnage Imposteur en jeu

Depuis ces derniers temps, trois jeux indépendants ont vu leurs cotes de popularité grimper sur des plateformes de diffusion comme Youtube ou Twitch à savoir Fall Guys : Ultimate Knockout, Among Us et Phasmophobia. Évidémment, certains joueurs se sont amusés à créer différents contenus afin d'étoffer leurs univers (fan-animation, Best-of, modes de jeu, etc.). C'est le cas aujourd'hui d'un fan sous le pseudo de 64iOS sur sa chaîne Youtube qui s'est décidé à réaliser par ses propres moyens des apparences des personnages d'Among Us sur Super Smash Bros. Ultimate. Malgré le fait que celui-ci se base sur Pac-Man, le résultat est assez convaincant.

En attendant de voir peut-être un jour voir débarquer Among Us sur Nintendo Switch, retrouvez ci-dessous le travail de ce fan en vidéo. Aura-t-on la chance un jour de voir arriver un costume Mii d'Among Us ? Une hypothèse cohérente car une apparence Cuphead dans Super Smash Bros. Ultimate y est d'ores et déjà disponible . Affaire à suivre...

Source : Youtube