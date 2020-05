Super Smash Bros. Ultimate - Online Open : finale US des régions 8 et 7 à suivre en direct dès maintenant

Chaque week - end entre le 30 mai et le 21 Juin, les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate des Etats-Unis et du Mexique peuvent participer à un tournoi en ligne, diffusé en live dans l'espoir de gagner des jeux et un fighters pass... Aujourd'hui c'est la finale pour les joueurs des régions 8 et 7 (voir détails sur le site officiel.) Si vous êtes fans et que vous voulez voir (à priori) du beau jeu, la compétition peut-être suivie dès maintenant ci-dessous. Vous pouvez aussi vous rendre sur le Twitch ou sur la page Youtube de Nintendo.