Yoko Taro aurait voulu voir les personnages de NieR:Automata dans Super Smash Bros. Ultimate

Pour cette fin d'année , la Nintendo Switch fait la part belle aux éditeurs tiers, à croire que Nintendo réserve ses cartouches pour l'année prochaine ... Outre les (excellentes) exclusivités Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Bayonetta 3, la console hybride fait en effet, le plein de portages ayant déjà fait leurs preuves sur les consoles concurrentes. Ainsi, les fans de Nintendo peuvent notamment enfin goûter aux joies (et aux peines) de Persona 5 Royal ou encore de NieR:Automata The End of YoRHa Edition.

Sorti en 2017 sur PS4, NieR:Automata est un A-RPG signé PlatinumGames et Square Enix qui, indubitablement a marqué les esprits et qui, près de cinq ans plus tard est toujours aussi passionnant à jouer, malgré quelques défauts. Le portage, réalisé par Virtuos, est en outre plutôt réussi (voir le test de l'ami GG.) Dans une entrevue accordée à Nintendo Life, l'équipe de Virtuos, en charge du portage est revenu sur les défis qu'il a fallu relever et c'est assez impressionnant. A cette occasion, le concepteur du jeu, l'extravagant Yoko Taro, a cependant fait part de sa déception... d'être arrivé trop tard pour que les personnages du jeu intègrent le roster de Super Smash Bros. Ultimate ! Certes, cela n'a pas empêché Joker de rejoindre la baston bien avant la sortie des Persona sur Nintendo Switch mais on peut penser que cela avait été décidé bien avant... Et même si c'est une boutade, pour espérer voir 2B, 9S, A2 et les autres combattre la bande à Mario, il faudra attendre un autre opus. En attendant, n'hésitez pas à nous dire, si la perspective de retrouver les personnages de NieR:Automata The End of YoRHa Edition dans Smash Bros vous enchante- ou pas.

N'hésitez pas non plus, à lire l'interview complète publiée par nos confrères de Nintendo Life.

Source : Nintendolife