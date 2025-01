Bayonetta fête son anniversaire en musique et PlatinumGames promet des surprises en 2025

On octobre dernier , la sculpturale sorcière de PlatinumGames, Bayonetta, a fêté ses 15 ans- le premier jeu étant initialement sorti fin 2009 sur PS3 et 360.

Devenue quasiment une héroïne Nintendo depuis la sortie de Bayonetta 2, sur Wii U en 2014 , notre sorcière bienaimée a littéralement mis le feu sur Nintendo Switch en étant l'héroïne de deux exclusivités explosives (quoi très différentes) Bayonetta 3 et Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon- deux "master-claques" que nous vous conseillons vivement.

Si pour l'instant, aucun autre titre mettant en scène Bayonetta n'est prévue, Platinumgames vient de mettre en ligne un mini-site événementiel pour les 15 ans de la franchise.

L'occasion pour le studio de remercier les fans et de lancer officiellement une année de festivités avec des annonces et des récompenses qui seront dévoilées au fil des mois.

Ainsi, il est déjà possible de précommander une boîte à musique collector reprenant le thème composé par Masami Ueda et de télécharger gratuitement des fonds d'écran pour mobiles sachant que tous les mois de nouveaux fonds seront disponibles.

Sur ses réseaux, PlatinumGames assure avoir "plusieurs choses en réserve pour célébrer cette étape importante" et demande aux fans de "gardez l'œil ouvert".

Alors, Bayonetta reviendra-t-elle sur la prochaine console de Nintendo avec, par exemple une compilation des trois épisodes canoniques ? Ou, peut-être, avec un autre jeu ? A moins que Bayonetta 3 et Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon ne soient portés sur d'autres plateformes ?

Il faudra patienter pour le découvrir. En attendant, retrouvez sur cette page la traduction du message de PlatinumGames, et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Grâce au soutien de tous, Bayonetta fête aujourd'hui ses 15 ans. C'est grâce à vous, nos fans, que nous pouvons célébrer cette étape spéciale. Permettez-nous de profiter de cette occasion pour vous exprimer notre sincère gratitude ! Depuis sa création, PlatinumGames n'a cessé de repousser les limites des jeux d'action. En 2009, nous avons été en mesure de proposer une toute nouvelle expérience de jeu d'action avec la sortie de Bayonetta, un titre dont nous sommes encore très fiers aujourd'hui. Au cours des 15 dernières années, nous avons eu l'occasion de côtoyer Bayonetta et les charmants personnages de la série. Apporter de la joie à tant de gens grâce à Bayonetta a été un voyage inestimable pour nous. À l'avenir, nous continuerons à relever de nouveaux défis pour créer des jeux qui surprendront et raviront nos fans. Nous espérons que vous continuerez à soutenir Bayonetta et PlatinumGames !

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

It’s Bayonetta's 15th Anniversary Year!????????



Bayonetta released internationally in January 2010 so we’re making 2025 into a year of celebration????

We have a few things in store to celebrate this milestone so keep your eyes peeled????https://t.co/MNkIPRKgxB#BAYONETTA15th — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 6, 2025

#BAYONETTA15th ????



We’re celebrating Bayonetta's 15th Anniversary Year!

We'll be posting monthly calendars throughout 2025 that are perfect to set as your smartphone wallpaper! pic.twitter.com/sBT3nyyq2v — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 6, 2025

Celebrate????the 15th anniversary of the release of Bayonetta with this limited official music box!



➡️https://t.co/IH9kzpUwPG



Inspired by the original design of Bayonetta's Super Mirror and playing the melody of Theme Of Bayonetta - Mysterious Destiny????@SEGA @platinumgames… pic.twitter.com/KOqMnhbcCj — Wayô Records (@WayoRecords) November 4, 2024

Source : Platinumgames