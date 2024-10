Bayonetta fête ses 15 ans avec une magnifique illustration

Cela parait à la fois très loin et très près. Il y a 15 ans, sortait le premier Bayonetta 1 sur PS3 et 360. Développé par Platinum Games et édité par Sega, le jeu nous permettait de découvrir un univers fantastique et grandiloquent, et surtout un personnage féminin fort, une sculpturale sorcière portant le doux nom de Bayonetta.

Magnifiquement façonnée, animée et interprétée (par Atsuko Tanaka en japonais et Hellena Taylor puis Jennifer Hale en anglais) Bayonetta est incontestablement l'atout numéro un des jeux. Un personnage à la fois fantasmatique, sexy et provocateur qui reste toujours classe quelle que soit la situation.et ne tombe rarement dans le cliché de la femme facile et de l'obscur objet du désir.

Aujourd'hui, la sorcière est une icone des jeux vidéo et l'un des personnages forts des consoles Nintendo sur lesquelles Bayonetta 2 et Bayonetta 3 sont sortis en exclusivité (le dernier opus étant pour le moment toujorus exclusif).

Pour fêter les 15 ans de la licence (et les deux ans de la sortie de Bayonetta 3) l'artiste Mari Shimazaki a partagé une superbe illustration sur X que nous vous proposons de retrouver ci-dessous.

« Félicitations pour le 15e anniversaire de Bayonetta et le 2e anniversaire de Bayonetta 3 ! Désolé, c'est un dessin en cours, je l'ai dessiné entre deux travaux. Je voulais faire une image douce et belle, mais avant de m'en rendre compte, le contraste était devenu trop extrême. Je voulais utiliser les couleurs symboliques rouge, bleu et violet de 1, 2 et 3. Je n'ai pas eu assez de temps, donc je le terminerai avant le 15e anniversaire

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

