Bayonetta 3 : Nintendo publie une vidéo de la magnifique chanson du générique "We Are As One" par Rachael Hawnt

Bayonetta 3 est l'un des coups de cœur de la rédaction de NM en 2022. PlatinumGames a réussi à créer un jeu beau, fantastique et surprenant à bien des égards qui fera date. Malheureusement, il n'a peut-être pas été reconnu à sa juste valeur (même si le jeu a reçu le prix du meilleur jeu d 'action aux derniers Game Awards). Bayonetta 3 est vraiment magnifique sur Nintendo Switch et son gameplay est épatant, surtout après la dernière mise à jour qui a corrigé les séquences avec Viola (voir là). L'un des points très réussi du jeu est aussi sa bande originale et notamment son thème principal. Quiconque a terminé le jeu ne peut que se souvenir de la très belle chanson qui clôt l'aventure de façon surprenante et poignante... Pour que tout le monde en profite, Nintendo vient de publier un trailer permettant de voir et d'écouter Rachael Hawnt interprétant "We Are As One". Un très beau moment que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. Notez que la vidéo comporte aussi pas mal de passages du jeu et, donc, contient des spoilers.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

TITRE: We Are As One

CHANTE PAR : Rachael Hawnt

MUSIQUE DE: Hiroshi Yamaguchi

PAROLES DE: Rachael Hawnt

Et aussi au sujet de la polémique autour du doublage du jeu :