PlatinumGames : des "nouvelles intéressantes" en 2020

Lors d'un stream récent sur Niconico, Hideki Kamiya, le boss de PlatinumGames a glissé que des "nouvelles intéressantes" seraient partagées l'année prochaine... Alors de quoi s'agit-il ? Enfin des infos concrètes sur Bayonetta 3, deux ans après le teaser des Game Awards ? A moins que cela n'augure un portage de The Wonderful 101 voire de MadWorld, mémorable exclusivité de la Wii ? Mais peut-être s'agit-il de tout autre chose... Mais évidemment, il faudra patienter pour le découvrir... Peut-être lors de l'inévitable Nintendo Direct de début d'année ? Wait and see...