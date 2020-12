PowerA dévoile une manette sans fil Cuphead pour Nintendo Switch

PowerA est un spécialiste en accessoires de jeux vidéo bien connu des habitués qui propose toutes sortes d'articles plus ou moins intéressants dont le principal argument est bien souvent le prix, bien moindre des produits Nintendo. On vous présente régulièrement des accessoires de la marque comme, dernièrement les manettes créées pour l'anniversaire de Super Mario (voir ici.) Aujourd'hui nous vous invitons à découvrir en images une nouvelle manette sans fil inédite sous licence officielle reprenant les couleurs et le design de Cuphead, le super "run and gun du Studio MDHR. Une manette à piles comprenant des commandes à mouvement et des boutons programmables (mais pas de vibrations HD) qui conviendra aussi bien à la Switch standard qu'à la Nintendo Switch Lite. Retrouvez les caractéristiques et les visuels de cette manette collector ci-dessous. La manette sans fil Cuphead pour Nintendo Switch est actuellement en vente à 49,99€ sur Amazon- voir notre lien partenaire.

Jouez à vos jeux Nintendo Switch préférés comme un pro grâce à cette manette sans fil améliorée PowerA sous licence officielle au design Cuphead. Conçue pour un confort optimal durant les sessions de jeu prolongées, cette manette sans fil Bluetooth® est dotée de commandes de mouvement, de boutons de jeu avancé mappables* et d'une disposition de boutons standard. Profitez de 30 heures de jeu maximum avec les nouvelles piles alcalines (d'autres facteurs impactent le temps de jeu) ou insérez vos propres piles rechargeables. Technologie sans fil grâce au Bluetooth 5.0

Comprend des commandes de mouvement et des boutons de jeu avancés programmables

Voyants LED indiquant le numéro du joueur, la programmation des boutons et un niveau de batterie faible

Comprend deux piles AA offrant jusqu'à 30 heures de jeu

Sous licences officielles Nintendo et King Features