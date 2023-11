La Nintendo Switch reçoit une nouvelle mise à jour sans redémarrage

Il semblerait que cette nuit, les consoles de la famille Nintendo Switch aient discrètement été mises à jour avec "une mise à jour sans redémarrage". Pas de quoi se relever la nuit puisqu'il s'agit simplement d'une modification sensible de la dernière mise à jour 17.0.0 concernant principalement, selon le datamineur OatmealDome, la liste des mots impossibles à utiliser sur la console.Si d'autres détails nous parviennent, évidemment nous vous les communiquerons.

[Nintendo Switch Firmware Update]



A rebootless update for version 17.0.0 is now out.



Rebootless updates do not require the console to be restarted and often contain minor changes.



More information will be posted as soon as possible.



(automated RT) https://t.co/oSP6e5v8LM