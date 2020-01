Cuphead s'éclate dans Super Smash Bros. Ultimate

Si l’événement de ce jour dans Super Smash Bros. Ultimate est l'arrivée de Byleth (voir détails ici) à la rédaction on adore aussi le costume Mii de Cuphead qui est disponible aussi avec une poignée d'autres costumes Mii (voir ici) et qui permet de prendre part à la bagarre avec le désormais célèbre personnage de studio MDHR. Une véritable consécration pour un costume Mii vraiment très réussi puisque le Mii se fait oublier au profit du personnage ! Si vous êtes intéressé, sachez que p our 80 centimes (payables aussi avec vos points Or) vous pouvez obtenir un casque et une tenue Cuphead pour tireurs Mii mais aussi le thème musical "Floral Fury" pour retrouver l'ambiance jazz-rétro du jeu. Pour voir à quoi il ressemble, retrouvez notre vidéo de gameplay ci-dessous.

Pour rappel, Cuphead, le jeu est toujours disponible sur Nintendo Switch (voir ici) et vous pouvez aussi retrouver le personnage et tout l'univers du soft dans le livre d'art événement édité chez Pix'n Love : Tout l'art de CUPHEAD (voir là.)