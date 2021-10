Super Smash Bros. Ultimate : Sora de Kingdom Hearts rejoint enfin l'aventure

Nous y sommes enfin, le tout dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate vient enfin de nous être révélés et il s'agit de... Sora de Kindgom Hearts ! Pour l'occasion Sakurai à encore une fois mis les petits plats dans les grands en nous présentant ce dernier personnage du roster qui vient compléter le Fighter Pass Vol. 2 pendant pas moins de 40 minutes.

Après un bref rappel de tous les personnages présents dans le jeu de base puis une petite vidéo montrant les 12 personnages DLC déjà sortis, de la plante piranhas à Kazuya en passant par Joker et Sephiroth, Sakurai est enfin apparu pour révéler qu'après de nombreuses années lui et ses équipes ont su écouter les fans de la licence Kindgom Hearts qui désirait voir Sora, le personnage principal de cette saga rejoindre le plus grand cross-over de tous les temps. Ainsi Sora constitue selon Sakurai "l'ultime rencontre" et pour nous le bout du chemin de l'aventure Super Smash Bros. Ultimate, merci Sakurai.

Qu'avez-vous pensé de cette "ultime rencontre" ? Êtes-vous pleinement satisfaits du suivi de Super Smash Bros. Ultimate ?

Depuis son lancement en 2018 sur Nintendo Switch, les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate ont passé plus de 2,2 milliards d'heures dans les différents modes du jeu, participé à 11,7 milliards de matchs hors ligne et pris part à 7,8 milliards de combats en ligne. Le titre a aussi vu l'ajout de nombreux combattants additionnels, stages et morceaux de musiques puisés dans toute l'histoire du jeu vidéo via les deux Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate*.

Le 19 octobre, un nouveau personnage célèbre de l'univers des jeux vidéo viendra rejoindre le casting historique du jeu en se tenant aux côtés de Mario, Zelda, PAC-MAN, Sonic, Snake ou encore Cloud.

Masahiro Sakurai, le directeur de la série Super Smash Bros., a révélé lors d'une vidéo que Sora de la série KINGDOM HEARTS sera le tout dernier combattant additionnel à rejoindre Super Smash Bros. Ultimate, complétant ainsi une incroyable épopée de presque trois ans pendant laquelle de nombreuses figures célèbres de l'histoire du jeu vidéo sont venues progressivement gonfler les rangs du jeu. Sora est inclus dans le set de combattant additionnel 11*, qui inclut aussi un nouveau stage ainsi qu'une sélection de pistes musicales tirées de la série KINGDOM HEARTS. La vidéo a aussi offert une présentation détaillée des techniques de ce nouveau combattant ainsi que du nouveau stage : Forteresse oubliée.

Le set de combattant 11 est compris dans le Fighters Pass Vol. 2 de Smash Bros. Ultimate*, qui inclut aussi Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de FINAL FANTASY VII, Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2 et Kazuya de la série TEKKEN. Le set de combattant 11 peut aussi être acheté séparément.

Pour voir la vidéo dans son intégralité, rendez-vous sur : Super Smash Bros. Ultimate - Sora en action (Nintendo Switch)

Le personnage de la série KINGDOM HEARTS est Sora, un jeune homme qui manie l'iconique Keyblade au cours d'aventures qui prennent place dans des univers Disney et Pixar où il affronte des ennemis appelés les Sans-cœur pour bannir les ténèbres et restaurer la paix dans les différents royaumes. Son apparence désormais célèbre et ses techniques aériennes tirées des jeux KINGDOM HEARTS s'intègrent parfaitement aux batailles de Super Smash Bros. Ultimate, faisant ainsi de Sora un combattant à la fois simple à prendre en main et résolument unique.

Avec ces techniques qui s'inspirent de celles qu'il utilise dans KINGDOM HEARTS, Sora excelle dans le combat aérien dans Super Smash Bros. Ultimate. Il est capable de sauter très haut et tous ses mouvements ont un côté aérien. Même s'il peut être facilement éjecté, Sora est un combattant puissant qui saura opposer une sérieuse menace à ses adversaire grâce à sa Keyblade et à ses combos.Pour plus d'informations sur Super Smash Bros. Ultimate, rendez-vous sur : https://www.smashbros.com.

Sora peut réaliser toutes sortes de combos intuitifs déclinés à partir de ses attaques normales, aériennes ou côté, mais également faire appel à des sorts de magie tout comme dans KINGDOM HEARTS. Les fans de la série reconnaîtront sans mal les sorts Brasier X, Foudre X et Glacier X, qui peuvent être utilisés de multiples façons pour créer le chaos sur le champ de bataille. Sora peut aussi compter sur son Smash final, « Sceau de Serrure » pour expédier ses valeureux adversaires dans les airs.

Le nouveau stage inclus dans le set de combattant 11 est la Forteresse oubliée. Les fans de KINGDOM HEARTS reconnaîtront immédiatement ce lieu maintes fois apparu dans plusieurs jeux de la série. Ce stage dynamique dispose d'une plateforme centrale, et lorsque le combat entre dans sa dernière phase, les joueurs seront alors transportés dans une zone spéciale inspirée de la Chute vers le Cœur et où des visages familiers de la série KINGDOM HEARTS feront leur apparition.

En téléchargeant le set de combattant 11, les joueurs recevront aussi neuf pistes musicales tirées de la série KINGDOM HEARTS. Une piste supplémentaire, Dearly Beloved -Swing Version-, sera également ajoutée dans Super Smash Bros. Ultimate pour les joueurs possédant des données de sauvegarde de KINGDOM HEARTS Melody of Memory sur leur console. Un nouveau tableau des esprits incluant des personnages de KINGDOM HEARTS tels que Riku, Kairi ou encore Roxas sera également ajouté. De plus, de nouveaux costumes payants pour combattant Mii qui comprennent l'ensemble du Doom Slayer, une perruque d'Octaling et un couvre-chef Charbitre, pourront être achetés séparément.

Du 5 au 24 octobre 2021, les joueurs qui achèteront les versions numériques de Super Smash Bros. Ultimate, du Fighters Pass, du Fighters Pass Vol. 2 ou n'importe lequel des sets de combattant individuels, y compris celui de la Plante Piranha, recevront deux fois plus de points or.