Super Smash Bros. Ultimate va mettre le Bumper à l'honneur dans un tournoi d'esprits

Nouvelle semaine, nouveau tournoi d'esprits pour Super Smash Bros. Ultimate. Cette fois-ci, c'est un des objets du jeu qui est mis à l'honneur, le "bumper" sur lequel tous les personnages rebondissent. À partir du 30 juillet prochain et durant 3 jours , les joueurs pourront s'essayer à ces matchs d'esprits permettant de gagner beaucoup plus de Goldus (la monnaie du jeu) et de finir leurs collections d'esprits.

Le Tweet annonçant ce tournoi laisse d'ailleurs entendre que plus vous gagnerez de matchs plus les esprits remportés seront rares, ce qui devrait encore une fois aider à la complétion de la collection des 1490 esprits du jeu. À vos manettes !