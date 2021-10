Le dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate débarque : Sora de Kingdom Hearts, son stage et ses musiques présentés

C'est officiel, après nos prédictions, Sora de l'univers Kingdom Hearts débarque dans Super Smash Bros. Ultimate en tant que tout dernier personnage DLC. Ainsi le 19 octobre prochain , le Fighter Pass Vol 2 sera enfin complet avec l'arrivée du héros de la licence crossover entre Final Fantasy et l'univers Disney.

Sakurai a pris le temps (40 minutes tout de même !) comme à son habitude pour présenter le personnage en long, en large et en travers. Après une brève introduction animée du personnage, nous avons pu apercevoir son moveset qui le classe dans les épéistes polyvalents, celui-ci débarquera avec ses voix japonaises mais aussi ses voix anglaises. Sakurai n'a pas résisté à l'envie de nous conter l'histoire de la licence Kingdom Hearts puis nous a dévoilé que ce choix de personnage n'était pas un hasard puisque Sora était tout simplement le personnage le plus demandé lors du sondage de 2016 visant à choisir les personnages DLC de Super Smash Bros. for Wii U et de Super Smash Bros. for 3DS.

Nous avons pu aussi voir les 8 différentes tenues pour le personnage issues des différents épisodes de la saga Kindgom Hearts (qui sortiront d'ailleurs sur Nintendo Switch en version Cloud).

Le nouveau stage accompagnant l'arrivée de Sora s'intitule "La Forteresse Oubliée" et se composera d'une plateforme lévitant autour du lieu éponyme avant de devenir une toute nouvelle arène lorsque le temps imparti d'un combat arrive à son terme ou lorsque les joueurs n'auront plus beaucoup de vies. Le stage regorge de détails et d'easter eggs qui devraient enchanter les fans de la série.

Enfin Sora ne viendra pas seul puisqu'il sera accompagné de 5 esprits supplémentaires pour le jeu et de 9 nouvelles pistes musicales. Nous vous avons joint la liste ci-dessous.

Qu'avez-vous pensé de cette présentation et de ce nouveau personnage ? Vos attentes et votre hype sont-elles comblées ? Rappelons que Sora fait parti du Fighter Pass Vol. 2 qui coûte 29,99 euros et qui inclut 6 personnages, et qu'il est disponible seul au prix de 5.99 euros.