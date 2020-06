Super Smash Bros. Ultimate x ARMS : découvrez le nouveau combattant en direct dès 16 heures

Petit rappel, ce lundi 21 juin à 16 h aura lieu un Super Smash Bros. Ultimate "Direct" centré sur le prochain et tout premier combattant du Fighters Pass Vol.2 provenant de l'univers d'ARMS. A priori ce direct durera environ 35 min et sera à vivre aux côtés de M.Sakurai, le directeur du jeu. Cette présentation nous permettra d'en apprendre plus sur ce mystérieux personnage mais aussi sur son terrain, ses musiques et en bonus de nouveaux costumes Mii nous seront dévoilés.

Pour ne rien manquer, le lien du direct est disponible ci-dessous. Si vous êtes absent durant ce live nous vous livrerons toutes les informations à retenir. Alors restez connectés sur Nintendo-Master pour ne rien manquer.

Quelles sont vos théories ? Spring Man deviendra-t-il un personnage jouable ? Ou est-ce que Ribbon Girl lui volera la vedette ? Pour le savoir, rendez-vous aujourd'hui à 16 h.

