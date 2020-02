Trop de personnages de Fire Emblem dans Super Smash Bros. Ultimate ? C'est Masahiro Sakurai qui le dit !

Bien que la série Fire Emblem soit très appréciée des joueurs, l'arrivée de Byleth (de Fire Emblem : Three Houses ) en 5eme personnage DLC du Fighters pass de Super Smash Bros. Ultimate (voir ici) a fortement déçu car la licence d'Intelligent Systems est déjà pas mal présente dans le jeu avec Marth, Roy, Ike, Daraen, Lucina, Corrin, et Chrom ! Mais à priori, Masahiro Sakurai avait ses raisons. Dans une entrevue à Famitsu, il en a détaillé certaines. En fait, l'idée était d'apporter dans Smash le personnage principal d'un titre actuel et non d'un titre sorti il y a plusieurs années... Masahiro Sakurai a d'ailleurs commencé à travailler sur l'ajout de Byleth alors que Fire Emblem : Three Houses était encore en développement.

Cependant le développeur admet qu'il y a trop d’épéiste et trop de personnages issus de Fire Emblem dans Super Smash Bros. Ultimate ! Heureusement dans Super Smash Bros chaque personnage est différent et, Masahiro Sakurai a une nouvelle fois inclus des tactiques exclusives de façon à apporter des subtilités et éviter les redites;

Pour autant on peut penser que dans le Fighters pass 2 à venir, il n'y aura pas de personnage de Fire Emblem ni même d’épéiste... Mais en même temps ce n'est pas Masahiro Sakurai qui décide- voir là.