Super Smash Bros. Ultimate : les six prochains combattants DLC ont été choisis par Nintendo

L'arrivée de Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate (voir ici) a clôt le premier Fighters pass du jeu mais pas la sortie d'autres personnages en DLC. En effet, aussitôt, Masahiro Sakurai a annoncé la sortie de six nouveaux personnages dans un Fighters pass 2. Et si les premiers pronostics ont aussitôt envahi la toile, Sakurai a tenu à prévenir qu'il était inutile de l'inonder de messages car les six personnages avaient déjà été choisis et validés. Dans une entrevue publiée par Famitsu, le créateur a d'ailleurs confirmé que ce n'était pas lui qui avait cette fois-ci choisi les personnages mais Nintendo. Donc cette fois-ci, les six personnages seront vraisemblablement des personnages Nintendo. Mais lesquels ?