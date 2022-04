L'amiibo Min Min est enfin disponible

Si les amiibo Steve et Alex de Minecraft sont eux toujours repoussés à une date indéterminée , ce n'est pas le cas de l'amiibo Min Min (la combattante du jeu ARMS arrivée sur Super Smash Bros. Ultimate le 30 juin 2020 ) puisque celui-ci est désormais disponible . Pour l'occasion Nintendo France a sorti (ou plutôt ressorti) une courte vidéo dévoilant cet amiibo sous tous les angles.

Ne resteront plus donc que les amiibo Steve et Alex de Minecraft (d'ores et déjà annoncés), Sephiroth de Final Fantasy VII, Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles II, Kazuya de Tekken et enfin Sora de Kingdom Hearts à sortir en amiibo pour que la collection d'amiibo Super Smash Bros. Ultimate soit complète.