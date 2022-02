L'amiibo Min Min trouve sa date de sortie mais les amiibo Steve et Alex sont quant à eux repoussés

Annoncé lors de la présentation de Kazuya de l'univers Tekken qui rejoignait alors en tant que cinquième personnage du Fighter Pass Vol 2 l'aventure Super Smash Bros. Ultimate dont il constituait l'avant-dernier personnage, l'amiibo Min Min, la combattante d'Arms vient de trouver sa date de sortie. Ce sera donc le 29 avril que débarquera le numéro 88 des amiibo de la série Super Smash Bros..

Nintendo a cependant profité de cette annonce pour communiquer sur le report des amiibo issus de la série Minecraft et tirés des personnages ayant eux aussi rejoint le casting de Super Smash Bros. Ultimate depuis le 14 octobre 2020 voient leur sortie malheureusement repoussée à une date ultérieure sans plus de précision. Nous devrons donc encore attendre quelques mois avant de pouvoir mettre les mains sur ces deux amiibo supplémentaires, Nintendo tenant toutefois à précisé que ceux-ci sortiront tout de même cette année , l'attente ne devrait donc pas être éternelle. Vous pouvez toujours, en attendant, voir les amiibo plus en détails en cliquant sur les images ci-dessous.