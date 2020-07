Super Smash Bros. Ultimate : un fan découvre une erreur dans le dernier DLC du jeu

Il y a quelques jours de cela, Super Smash Bros. Ultimate a accueilli une toute nouvelle mise à jour comportant avec elle le combattant Min Min de l'univers d'ARMS. Comme vous le savez déjà, chaque nouvelle sortie d'un combattant dans Super Smash Bros. Ultimate est accompagnée de ses musiques, de son tableau d'esprits et de son terrain. Or, un fan sur Tweeter, sous le pseudo de SuperNintendGuy, a remarqué une petite erreur de la part des développeurs sur le terrain Spring Stadium du dernier DLC.

L'erreur proviendrait de l'écran en fond affichant les personnages d'ARMS avec leur logo. En l'occurrence ici, le logo accompagnant Spring Man n'est pas le bon d'affiché mais serait celui de Springtron. Pour mieux comprendre nos propos nous vous invitons à vérifier par vous-même grâce aux images situées ci-dessous.

Une petite erreur de Nintendo qui, nous l'imaginons, ne tardera pas à être corrigée d'ici peu de temps.

So, as i was streaming Ultimate, I found a huge accident with the billboard in Spring Stadium, It shows every fighter and their logo, the thing is, that when it displays spring man it shows the Springtron logo. Springtron is showcased with his own logo though pic.twitter.com/OmZ41EMA4t